「世界のスーパー」浙江・義烏、早くもクリスマスシーズンに突入
人民網日本語版 2025年08月20日15:32
写真提供・新華社
クリスマスまでまだ4か月以上あるが、「世界のスーパー」と呼ばれる浙江省義烏市は早くもクリスマスシーズンに突入している。
写真提供・新華社
クリスマスツリーから各種オーナメントに至るまで、現地の工場も市場も活気にあふれており、力強い発展ぶりを示している。
写真提供・新華社
義烏のクリスマス用品出荷ピークの背後では、今年の市場には発注・納品の前倒しという新たな傾向が見られる。業者は積極的に対応し、製品が世界市場にタイムリーに届けられるよう全力で取り組んでいる。
写真提供・新華社
同省の杭州税関がまとめたデータによると、今年1-7月には、浙江のクリスマス用品輸出額は前年同期比23.0％増の91億1000万元（1元は約20.5円）に達した。
写真提供・新華社
（編集KS）
「人民網日本語版」2025年8月20日
