2025年上海協力機構サミットプレスセンターが28日に正式オープン

2025年上海協力機構（SCO）サミットプレスセンター公式サイトによると、同センターは8月28日午前8時に正式にオープンする。新華社が伝えた。

SCOサミットの報道活動をより良く支援するため、サミットは天津梅江国際コンベンション＆エキシビションセンター二期S2展示ホールにプレスセンターを設置。プレスセンターには、総合サービスエリア、メディア共用作業エリア、メディア専用作業エリア、記者会見エリアなどが設けられ、ラジオ・テレビ、記者会見、公式写真、サミット関連情報、科学技術・文化展示、飲食・交通など各方面でサービスを提供する。

これに先立ち、25日にはプレスセンター公式サイトが正式に開設された。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月26日