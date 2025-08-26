2025年中国隠れユニコーン企業500社の総評価額が2.2兆元突破

2025年中国隠れユニコーン企業（非上場で評価額10億ドル＜1ドルは約147.1円＞以上のベンチャー企業）500社大会がこのほど広東省広州市で行われた。大会で発表された「2025中国隠れユニコーン企業500社報告」によると、同年の中国隠れユニコーン企業の総評価額は前年比3.14％増の2兆2000億元（1元は約20.6円）を突破した。また、1社当たりの平均評価額は同1億3400万元増の44億元だった。

同報告書を発表した中国発明協会ユニコーン企業イノベーション分会の解樹江会長は、「地域分布を見ると、長江デルタ地域、北京・天津・河北、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市クラスター）が隠れユニコーン企業500社の3大集積地であるという構図には、2025年も変化がなかった。イノベーションの中核拠点であるこの3地域には、全体の87.4％を占める437社の隠れユニコーン企業がある」と説明した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月26日