中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館の「三つの必勝」テーマ展　江蘇省南京

江蘇省南京市にある中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館の「三つの必勝」展示ホールでは8月27日、来館者が「正義必勝・平和必勝・人民必勝―中国の戦場における反ファシズム戦争勝利および日本人戦犯裁判の史実展」を見学していた。この特別展は、「侵略者の罪」、「不屈の抗争」、「ファシズムの降伏」、「正義の審判」、「恒久的平和の獲得」という5つのパートで構成されており、約1100枚の貴重な歴史的写真および6千点以上の文化財や歴史的映像を通じて、人類の平和と正義のために中華民族が苦難に耐え、抗日戦を戦いぬいた偉大な歴史を全面的に紹介している。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年8月28日