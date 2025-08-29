中国の国際貿易交渉代表が訪米して米政府関係者と会談へ

何詠前報道官（資料写真。写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国商務部（省）の何詠前報道官は28日に行われた同部の定例記者会見で、「商務部の李成鋼国際貿易交渉代表兼副部長はチームを率いて24日から27日までカナダを訪問し、中国カナダ経済貿易合同委員会を共同開催した。その後、一行は米国のワシントンを訪問して米政府関係者と会談する。中国は米国とともに、引き続き中米経済貿易協議メカニズムの役割を継続的に活用し、平等な対話と協議を通じて問題を解決し、中米経済貿易関係の健全で安定した持続可能な発展を共同で守っていきたい」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月29日