成都に没入型ミュージカルバスが登場　四川省

四川省成都市に8月30日、没入型ミュージカルを楽しめるテーマバスが登場した。中国新聞網が伝えた。

バスにはプロのパフォーマーが3～5人同乗し、走行中にミュージカル「パンダ」の代表的なシーンを演じるほか、乗客との交流コーナーも設けられており、乗客はバスで移動しながらミュージカルを楽しむことができる。

ミュージカル「パンダ」は、中国の伝統文化をベースにした「パンダの勇士」5人を中心にストーリーが展開し、四川省の伝統芸能「川劇」や国家無形文化遺産に指定されている「自貢ランタン」の要素が巧みに取り入れられており、観客は没入型のミュージカルだけでなく、伝統文化の魅力も楽しむことができる。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月1日