中国の一・二線都市の土地市場、1-8月に高い熱気を維持

今年1-8月には、中国の一線都市と二線都市の土地市場で高い熱気を維持した。

不動産市場調査の中指研究院が1日に発表したデータによると、同期の一・二線都市における住宅用地取引の平均プレミア率はそれぞれ13.9％と11.7％で、土地市場は高い熱気を維持した。三・四線都市は熱気が低く、同プレミア率は3.5％だった。

年初以来、中国各地で土地取引に「取引量は縮小する一方で質は向上」という傾向を示している。同研究院のデータを見ると、同期の300都市の住宅用地取引で計画される建築面積は前年同期比で約10％減少している。しかし優良土地の集中供給による影響で、土地市場は熱気が高まり、1-8月には300都市で同プレミア率が9.4％に達し、土地取引の床面積単価が同28.6％上昇し、住宅用地譲渡所得は同約16％増加した。そのうち一・二線都市では土地市場の熱気がさらに高まり、同プレミア率は平均で10％を超えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月2日