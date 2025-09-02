自宅近くでの生活を可能にする地域密着型高齢者センター　四川省成都

四川省成都市金牛区長慶路にある営門口街道（エリア）高齢者総合サービスセンターは、政府が支援し、企業が運営する民間委託型の完全介護、デイサービス、リハビリ、専門介護などが一体となった総合コミュニティ介護サービス施設で、周辺には複数のコミュニティがあり、その占有面積は約1400平方メートルに達する。新華網が伝えた。

同センターは、「開放・シェア・集約」の理念に基づき、デイサービスやデイケア、メンタルケアなどの社会サービスを高齢者の身近な場所に集約させ、「医療・介護・食事・娯楽」を一体化した共存空間を自宅近くに創造することで、多様な高齢者のニーズに対応し、彼らが住み慣れた場所で暮らしながらこれらのサービスを享受できることを可能としている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月2日