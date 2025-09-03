日本による中国侵略戦争の真相を明らかにする写真展開催　 吉林省長春

吉林省長春市の偽満皇宮博物院で今月2日、日本の中国侵略戦争における残虐行為の証拠を示す「日本が公開禁止していた中国侵略戦争の写真実録展」がプレ開催され、写真129枚、文化財19セット、30点が展示された。これらの大量の写真は、戦争中の残虐な行為や軍事機密などを明らかにしているため、日本軍部の審査機関によって、公開禁止を意味する「不許可」の印が押されている。中国新聞網が伝えた。

これらの写真は、侵略者の視点から、中国侵略戦争の実態を客観的に記録しており、旧日本軍が世論を操作し、報道の自由を制限する戦時体制を実施していたことを明らかにしているほか、反論の余地のない証拠を通して、日本の中国侵略戦争における歴史の真相を明らかにしている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月3日