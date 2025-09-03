中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館に文化財・史料100点以上が寄贈
人民網日本語版 2025年09月03日14:43
|江蘇省南京市の中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館で、寄贈した「1945年9月2日に、日本が無条件降伏文書に署名する調印式の様子を捉えた写真」を紹介する米国籍の華人・魯照寧さん（9月2日撮影・泱波）。
中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館で今月2日、文化財・史料寄贈式が行われた。中国新聞網が伝えた。
寄贈された文化財史料約100点には、中国侵略日本軍の残虐行為を明らかにしている英国や米国の新聞や雑誌、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利を示している記念の封筒、新四軍遊撃隊が日本軍から奪った軍刀、中国侵略日本軍の南京における略奪行為を明らかにする銅鏡などが含まれている。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年9月3日
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
