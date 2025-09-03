中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館に文化財・史料100点以上が寄贈

中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館で今月2日、文化財・史料寄贈式が行われた。中国新聞網が伝えた。

寄贈された文化財史料約100点には、中国侵略日本軍の残虐行為を明らかにしている英国や米国の新聞や雑誌、中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利を示している記念の封筒、新四軍遊撃隊が日本軍から奪った軍刀、中国侵略日本軍の南京における略奪行為を明らかにする銅鏡などが含まれている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月3日