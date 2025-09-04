注文対応に追われる特産のライスヌードル工場　広西・蒼梧

広西壮（チワン）族自治区梧州市蒼梧県にある米粉（ライスヌードル）工場で、作業員は晴れ間の広がった9月2日、注文に対応するため、ライスヌードルの加工・天日干し・袋詰め作業に勤しんでいた。中国新聞網が伝えた。

蒼梧県はここ数年、穀物の主要生産地としての資源的な優位性を活かし、伝統的な特産品である乾燥ライスヌードル産業を主軸として、栽培・加工・販売・物流・Eコマース・雇用などの各段階を連携させることで、「企業＋農家＋注文」というモデルを通じて、食料の安全を保障すると同時に、企業の収益向上と農家の所得増を実現してきた。100億元（1元は約20.7円）という目標に向けて産業クラスタの発展を推し進め、農村での産業振興を力強くサポートしている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月4日