瀋佳高速鉄道の瀋白区間で旅客輸送を想定した試運転を開始

遼寧省瀋陽と黒竜江省佳木斯（ジャムス）を結ぶ瀋佳高速鉄道の瀋白（瀋陽－吉林省長白山）区間で9月4日、旅客輸送を想定した試運転を開始し、正式な開通に向けた確かな基礎が築かれた。瀋白高速鉄道が開通すると、北京朝陽駅から長白山駅までの所要時間は最短4時間33分、瀋陽北駅から長白山駅までは最短1時間53分となり、現在の最短時間よりそれぞれ1時間23分、1時間31分短縮される。新華網が伝えた。

中国東北エリアにおける高速鉄道ネットワークの重要な構成要素となる瀋白高速鉄道は、地域経済の循環を円滑にし、沿線の観光資源開発を促進する上で、重要な役割を果たすと期待されている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月5日