AIという「新しい同級生」を迎える新学期初授業　広西

ロボット犬と触れ合う子どもたち。撮影・雷琦竣

「AIがあれば勉強を手伝ってくれる。AIがあれば遊びにも連れて行ってくれる。AIがあれば、気分が落ち込んだときに話し相手になって励ましてくれる……」。初の全国科学普及月間「八桂科普大行動」百色イベント会場の開幕式・メインイベントが2日午前、広西壮（チワン）族自治区百色市科学技術館で開催された。新学期の始まりに合わせ、子どもたちは競って「スマートな友達」の理想像を語り合い、このユニークな科学普及イベントが特別な新学期初授業となった。人民網が伝えた。

スマート接客ロボット。撮影・梁章暉

この日、百色市科学技術館でAI展示体験とAR（拡張現実）ガイドシステムのプロジェクトが正式に稼働。スマート接客ロボット2台、多機能パフォーマンスロボット1台、そしてARパノラマガイドシステム一式が、子どもたちに「没入型体験＋インタラクティブ学習」が融合した新しいAI科学体験を提供した。

館内では、科学と夢が織りなす祭典が繰り広げられていた。AI展示エリアでは、子どもたちがスマート接客ロボットと会話し交流を楽しんでいた。ドローン応用技術エリアでは、数機のドローンが正確に離着陸ルートを実演。衛生・健康エリアでは、リアルな人体模型やAR体験機器により抽象的な知識が手に取るように理解できる。写真や文章の展示、実物体験など多様な形式を通じ、難解な科学原理が身近で具体的な体験へと変わっていった。各展示ブースには好奇心旺盛な観客が集まり、先生は子どもたちを指導して機器を操作し、青少年たちはスマート技術を体験していた。

イベント会場の様子。撮影・雷琦竣

子どもたちの無邪気な科学への想像から、展示館に広がる現実的なイノベーション応用へと、科学の種はこの新学期に静かに蒔かれ、科学知識を人々の日常生活へと確実に浸透させている。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年9月5日