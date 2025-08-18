「中国『AI+データ』産業発展白書2025」発表

8月15日から16日にかけて開催された2025年第3回全国人工知能（AI）応用シナリオイノベーションチャレンジコンペティション「AI+データ産業」（呼和浩特<フフホト>）特別予選大会で、「中国『AI+データ』産業発展白書2025」（以下、白書）が発表された。白書では、中国の「AI+データ」産業が「追走者」から「並走者」となり、「トップランナー」への飛躍を加速させているとの見方が示された。

白書は、中国の「AI＋データ」産業は将来的に、「技術の実用化におけるボトルネックを突破し、核心的防壁を築く」「人材戦略をアップグレードし、『量と質の協同』を実現する」「シナリオのイノベーションを深化させ、データ要素の価値を解き放つ」「グリーンで持続可能なグローバル協力ネットワークを構築する」という4つの戦略的方向に焦点を当てる必要があると指摘した。

中国工程院院士で中国人工知能学会理事長の戴瓊海氏は、「AIの発展成果をしっかりと活用し、技術駆動型の応用革新を加速させ、スマート化されたシナリオの標準モデルを構築し、AIシナリオ応用の業界エコシステムをより効率的に構築する必要がある」との見方を示した。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年8月18日