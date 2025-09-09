広西南寧市、AIが越境ECを強化 スマートな成果が一堂に
人民網日本語版 2025年09月09日15:44
ASEAN向け「AI+越境EC」イノベーション応用コンテストの成果発表会および表彰イベントが5日、広西壮（チワン）族自治区南寧市で開催された。会場では今大会の優秀なプロジェクト成果が集中的に展示され、AIと越境ECの融合による最先端の探索が示され、中国—ASEANのデジタル貿易協力の新たな姿が描かれた。人民網が伝えた。
新型スマートライブ配信機器を体験する参加者。撮影・付華周
展示会場で交流する参加者。撮影・付華周
今回の「AI+越境EC」をテーマとした展示は5つのセクションに分かれており、人材育成からマーケティング・顧客獲得、ASEAN言語の越境応用からサプライチェーン最適化、さらに関税の正確な計算に至るまで、AIがどのように越境ECの全プロセスを一括して強化するかを解き明かし、スマートな海外展開の新たな展望を切り開いた。（編集ES）
「人民網日本語版」2025年9月9日
