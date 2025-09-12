宇宙旅行向けの完全再使用型飛行体が発表

中科宇航技術股份有限公司（以下「中科宇航」）は9日、広東省広州市で「力鴻（リーホン）シリーズ」再使用型飛行体を発表した。これは中国初の宇宙旅行向けの完全再使用型飛行体であり、30回以上の繰り返し飛行が可能で、高信頼性かつ低コストの宇宙旅行サービスを提供できることが、中科宇航への取材で分かった。科技日報が伝えた。

発表会で「力鴻2号」飛行体を説明する中科宇航の楊浩亮副総裁。画像出典：中科宇航

中科宇航の楊浩亮副総裁は、「力鴻シリーズ再使用型飛行体は宇宙科学研究の実験プラットフォームとして、微小重力や宇宙放射線など宇宙環境における重要な科学的課題や共通技術課題の解決に寄与し、中国の有人月面着陸や深宇宙探査といった重要な戦略プロジェクトの実施を支援することができる」と説明。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年9月12日