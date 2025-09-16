「2025年国家サイバーセキュリティPRウィーク」で重要な成果の数々が発表

「2025年国家サイバーセキュリティPRウィーク」が9月15日から21日まで全国で一斉に実施されている。開幕式などの主要行事は雲南省昆明市で開催。15日開催の「サイバーセキュリティ技術サミットフォーラム」では、「AIセーフティ・ガバナンス・フレームワーク2.0」、「政務基盤モデル応用セキュリティ規範」、「2025年サイバーセキュリティ分野におけるAI技術エンパワーメント応用テスト事業」の結果など、重要な成果の数々が相次いで発表された。新華網が伝えた。

「2025年国家サイバーセキュリティPRウィーク」は「人民のための、人民によるサイバーセキュリティ――高水準のセキュリティで質の高い発展を守る」をテーマに、中共中央宣伝部、中共中央サイバーセキュリティ・情報化委員会弁公室（国家インターネット情報弁公室）、教育部（省）、工業・情報化部（省）、公安部（省）、中国人民銀行、国家広播電視総局、中華全国総工会（工会は労働組合に相当）、中国共産主義青年団中央委員会、中華全国婦女連合会などが共催している。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月16日