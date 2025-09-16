中国初のASEAN向けAI人材育成特別計画を発表

2025中国（広西）—ASEAN職業教育協力発展大会が15日、広西壮（チワン）族自治区南寧市で開幕した。大会では「ASEAN向け『百・千・万人』AI（人工知能）人材育成計画（2025—27）」が発表された。これは中国で初めてASEANを対象としたAI人材育成の特別計画となる。中国新聞社が伝えた。

同計画は、広西のAI発展に関する政策・資源・プラットフォームなど複数の優位性を十分に活用し、広西の大学と自治区外の大学・ASEAN諸国の大学との連携強化を計画している。「AI＋ASEAN諸国言語＋専門分野」という融合型育成モデルを通じて、3年間で数百人規模の「デジタルイノベーション人材」（修士・博士レベル）、数千人規模の「デジタル高度専門人材」（学士レベル）、数万人規模の「デジタル技能人材」（技能訓練レベル）を育成する計画だ。

同時に、ASEAN諸国の留学生を広西に呼び込み、AI関連の学科・専攻を学ばせるほか、中国—ASEAN現代職人学院を活用し、ASEAN諸国向けにAI関連産業の労働者を養成する。また、広西の大学でAIやASEAN言語関連を専攻する学生がASEANの大学に留学・交流できるよう支援する。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年9月16日