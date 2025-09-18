中央企業のイノベーション力向上　R&D費は3年連続で1兆元突破

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

国務院国有資産監督管理委員会（国資委）の張玉卓主任は17日に行われた国務院新聞弁公室での記者会見で、「ここ数年、中央企業（中央政府直属の国有企業）のイノベーション方面の実力が飛躍的な進歩を遂げ、研究開発費（R&D費）は3年連続で1兆元（1元は約20.7円）を超えた」と述べた。

張主任は、「国資委が監督管理する中央企業はここ数年、科学技術イノベーションを最大の任務としてきた。研究開発投資を見ると、第14次五カ年計画（2021-25年）がスタートしてから、中央企業の研究開発費の年平均増加率は6.5％となり、3年連続で年間1兆元以上が投入された。そのうち基礎研究への投資が8.8％を占める」と説明した。

張主任はまた、「中央企業は国家級研究開発プラットフォームを累計474ヶ所構築し、国家技術イノベーションセンターを8ヶ所設立した。国家重大科学技術特定プロジェクト22件を主導、もしくはプロジェクト参加企業となり、製造業重点産業チェーンの質の高い行動計画の60％を占めるシンボル的な製品の研究開発を担当した。量子コンピューター、バイオテクノロジーなどの分野では、累計97ヶ所の拠点を配置した」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月18日