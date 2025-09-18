国慶節・中秋節連休の旅行意欲が3割増　「秋を愛でる」がキーワードに

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせた大型連休が迫る中、観光市場は予約のピークを迎えている。

今年の国慶節・中秋節連休は昨年より1日多く、前後いずれかに3日間休暇を取れば、「3日間の休暇申請で12日間の連休」が実現する。

この長期休暇により、人々の旅行意欲はかつてなく高まっている。旅行サイト「Qunar.Com」のデータによれば、現時点で国慶節・中秋節連休期間の国内旅行意欲は前年同期比3割増、海外旅行意欲は4割以上増となっている。

オンライン旅行予約プラットフォーム「飛猪（Fliggy）」のデータによると、国内旅行の目的地としては、北京、上海、杭州、南京、成都、重慶、西安、長沙、広州、武漢などが人気となっている（9月12日現在）。

旅行サイト「同程旅行」のデータによれば、「秋を愛でる」が国内長距離旅行のキーワードとなっており、人気の団体旅行先は四川、新疆、青海、甘粛、雲南、北京、安徽、内蒙古（内モンゴル）、黒竜江、吉林などだ。

また、「秋を愛でる」ことのできる景勝地のホテルは早めに予約が入る傾向が顕著だ。同程旅行のデータでは、9月11日時点で、こうしたホテルの国慶節・中秋節連休期間の予約数は前年同期比で30％以上増加している。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月18日