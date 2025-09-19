「2025中国サービス業企業トップ500」が発表　平均売上高が初めて1千億元の大台突破

中国企業聯合会と中国企業家協会が9月18日に重慶市で発表した「2025中国サービス業企業トップ500」にランク入りしている企業の2024年の総売上高は51兆1000億元（1元は約20.8円）と過去最高に達し、平均売上高も初めて1千億元の大台を突破して1022億2000万元に達した。

最新ランキングを見ると、サービス業「トップ500」にランク入りしている企業の売上高は急速に伸びており、利益水準も急速に高まっている。また、経営効果の構造も良い方向に向かっており、一人当たりの平均売上高は328万1000元、一人当たりの平均利益は21万5000元と、過去最高の水準に達した。なかでも新興サービスが目を見張るパフォーマンスを見せており、インターネット・情報技術サービスや金融、物流、サプライチェーンサービス、ビジネスサービスといった現代新興サービス業が急速に台頭し、184社がランク入りした。

（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月19日