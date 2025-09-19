天安門広場で設置作業が進む国慶節を祝う「祝福祖国」オブジェ　北京

北京市の天安門広場では9月18日、国慶節(建国記念日、10月1日)を祝う花かご型のオブジェ「祝福祖国」の設置作業が進められていた。中国新聞網が伝えた。

花かご型のオブジェを中心とする今年の花壇は高さ18メートルに達し、花かご本体の高さは16メートル、花かごの直径12メートルとなっている。花かごの南側には「祝福祖国（祖国を祝福）」と「1949-2025」の文字が、北側には「歓度国慶（国慶節を祝う）」と「1949-2025」の文字がデザインされ、花かごの中には、平和や美しさ、豊かな繁栄など縁起の良い意味を持つ花や草などが飾られている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月19日