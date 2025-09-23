中国銀行業の6月末の総資産額は世界一！　470兆元に迫る

中国人民銀行（中央銀行）の潘功勝総裁は22日、国務院新聞弁公室で同日行われた「第14次五カ年計画（2021-25年）の質の高い達成」をテーマにしたシリーズ記者会見で、「第14次五カ年計画期間には、中国の金融事業が新しい重大な成果を上げた」と説明した。

今年6月末現在、中国の銀行業の総資産額は470兆元（約9776兆円、1元は約20.8円）に迫り、世界一となった。株式・債券市場の規模は世界2位、外貨準備高は20年連続の世界一だった。

また、中国はグリーンファイナンス、金融包摂、デジタルファイナンスなどの分野で世界のトップクラスに入り、複数のチャンネルを備え、カバー範囲が広く、安全で高効率な人民元クロスボーダー決済ネットワークをほぼ構築し、モバイル決済では世界トップレベルとなっている。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月23日