中国のネット文学の海外アクティブユーザー数は約2億人

中国作家協会が9月26日に浙江省杭州市で発表した「中国ネット文学国際伝播報告（2025）」によると、現在、中国のネット文学の海外アクティブユーザー数は約2億人に達しており、世界200以上の国と地域をカバーしている。2024年のネット文学業界の海外市場における収益規模は48億1500万元（1元は約21.0円）だった。

中国のネット文学の海外での伝播は多様な地域構造を示しており、そのうちアジアは中国ネット文学の最も安定した市場で、読者数は世界の約8割を占め、市場シェアは世界総量の半数を超えている。また北米は中国ネット文学が海外進出拡大を図る重点地域で、市場規模は世界の約3割を占めている。（編集SC）

「人民網日本語版」2025年9月28日