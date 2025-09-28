「Meet China」インバウンド観光デジタル消費スクリーンプロジェクトが上海豫園で始動
人民網日本語版 2025年09月28日14:09
上海市の豫園で今月27日、「Meet China」インバウンド観光デジタル消費スクリーンの始動セレモニーが開催された。同プロジェクトは、中国初の外国人観光客を対象とした、文化観光消費セルフシステムを構築するのが目的だ。新華網が伝えた。
「Meet China」インバウンド観光デジタル消費スクリーンは、商品案内や物語化した解説、多言語交流、国際クレジットカードを使った便利な決済といった機能を備えており、外国人観光客が、「興味がある」ものを「購入する」までのトータルプロセスをセルフで済ませることができるようサポートすることができる。同プロジェクトは、上海市の豫園を中国初の導入ポイントとし、今後、徐々に導入エリアを拡大していく計画だ。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年9月28日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn