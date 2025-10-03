国慶節連休初日　中国国内の交通機関利用者延べ3億3千万人超

交通運輸部（省）が2日に明らかにしたところによると、国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）の8日間の連休初日にあたる1日、全社会の地域を跨いで移動した人の数は、前年同期比1.4％増の延べ3億3578万8400人に達した。新華社が伝えた。

具体的に見ると、鉄道利用者の数は同7.9％増の延べ2313万2000人、水路の交通機関利用者の数は同20.5％増の延べ132万1500人、民用航空利用者の数は同3.2％増の延べ247万4900人だった。

道路を利用して移動した人の数（高速道路及び一般国・省道の有料交通機関以外の小型車で移動した人の数、道路の有料交通機関利用者の数を含む）は同0.8％増の延べ3億886万人に達した。そのうち道路の有料交通機関利用者の数は同2.4％増の延べ4121万人、高速道路及び一般国・省道の有料交通機関以外の小型車で移動した人の数は同0.6％増の延べ2億6765万人だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月3日