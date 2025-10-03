三峡ターミナル　1-9月の貨物通過量が1.28億トンに

10月1日、湖北省宜昌市で、三峡の二列五段式閘門を船舶が秩序よく通過した。（撮影・王輝富、ドローンで撮影）

長江三峡通航管理局がまとめた最新の統計データによると、2025年第1-3四半期（1-9月）には、三峡ターミナルを通過した船舶が累計で前年同期比4.03％増の延べ3万2018隻に達し、貨物通過量は同11.15％増の1億2800万トンに上ったという。葛洲ダムを通過した船舶は累計で同5.2％増の延べ3万3998隻、貨物通過量は同11.49％増の1億3200万トンだった。同ダムは3330万4500トンの民生物資の通過を保障し、「黄金水道」長江が持つ効果の発揮と沿岸地域の経済発展のために力強い原動力を持続的に注入した。新華社が伝えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月3日