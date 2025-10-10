ユリ根の生産・販売ピーク到来　甘粛省

甘粛省蘭州市七里河区にあるユリ根加工拠点では10月9日、作業員がユリ根製品の生産・加工作業を行っていた。10月に入り、現地のユリ根製品は、注文・生産と販売のピークを迎えている。中国新聞網が伝えた。

「中国ユリ根の都」と呼ばれる蘭州市七里河区において、2025年、ユリ根のブランド価値が61億500万元（1元は約21.5円）に達した。地元では、「研究開発+政府+企業+農家」という革新モデルを通じてユリ根産業を発展させている。生のユリ根や乾燥ユリ根など従来の製品に加え、ユリ根粉・ユリ根酢・ユリ根粥・ユリ根酒・ユリ根スイーツ・ユリ根のフェイスパックなど高度加工製品を研究開発し、高付加価値分野へのモデル転換と高度化を推し進めている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月10日