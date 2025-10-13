内蒙古自治区の草原で「キャラ変」した牧草ロールが話題に

今年の秋、内蒙古（内モンゴル）自治区の牧草ロールが見た目を一変させ、かわいい「キャラクターロールケーキ」に変身し、話題をさらっている。毎年、秋になると、牧畜民は牧草をロール状にして冬場の家畜の餌としている。

今年の国慶節・中秋節連休（10月1-8日）中は、内蒙古自治区錫林郭勒(シリンゴル)盟の烏拉盖(ウラガイ)草原に積まれている牧草ロールが「キャラ変」して大きな話題となった。

牧草ロールの表面に様々なイラストが描かれ、ちょっとしたユニークなアート作品に変身した。

こうした「キャラ変」した牧草ロールが話題となったほか、それを使って作られた迷路も人気の観光スポットとなった。白い雲が浮かぶ青空の下で、観光客たちは迷路の中を歩き回り、あたりには大人と子供の歓声や笑い声が響き渡っていた。

また観光客たちは牧草ロールの上に座ったり、寝転がったりと、様々なポーズで記念写真を撮影していた。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年10月13日