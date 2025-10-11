巴彦淖爾市が「内蒙古デー」に合わせて中日経済貿易・文化観光交流懇談会開催

10月10日午後に巴彦淖爾市の代表団が大阪文化館で開催した中日経済貿易・文化観光交流懇談会の様子（写真提供・主催者）。

内蒙古（内モンゴル）自治区巴彦淖爾（バヤンノール）市の代表団は今月10日午後、大阪文化館において、中日経済貿易・文化観光交流懇談会を開催し、日本企業や商工会議所など30以上の団体の代表者が参加。商業・貿易・流通、金融・テクノロジー、文化観光の相互促進、教育・医療、新エネルギー産業発展などをめぐって踏み込んだ交流とマッチングを行った。在大阪中国総領事館経済商務処の景春海参事官や西日本華僑・華人社団連合会の張永勝会長、巴彦淖爾代表団のほか、基碩科技、天衡製薬、錦葉雲台といった企業も参加した。

戦略的協力に向けた調印式（写真提供・主催者）。

会議では、巴彦淖爾市貿易促進会や巴彦淖爾市人民政府新聞弁公室などの関係責任者が、同市の産業の発展や文化観光PRなどに関してプレゼンテーションを行った。また、双方の企業や商工会議所が、今後、協力の分野を拡大し、踏み込んだ交流を展開するべく、視察に向けた協力の意向を示した。主催者は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）をプラットフォームとして今回の懇談会を企画し、巴彦淖爾市の投資環境や発展の強み、重点産業を宣伝・PRし、同市と日本各界の相互理解と相互信頼を深め、交流と協力を促進し、ウィンウィンの発展実現のためにプラットフォームを構築し、双方の企業の強みを誇る分野における協力関係を築き、新興分野の業務開拓のための環境を整えるこことをその目的としている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年10月11日