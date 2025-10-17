中国初となる水素燃料の観光列車がラインオフ　吉林省長春

吉林省長春市で10月16日、中国初の水素燃料を動力にした観光列車「氫春号」がラインオフした。中国新聞網が伝えた。

中車長春軌道客車有限公司が開発した「氫春号」は、水素燃料を用いた動力システムを採用し、架線からの電力供給が不要で、運行時の生成物は水のみ、正真正銘の「ゼロカーボン排出」を実現している。車両は、1両から6両までの柔軟な編成に対応しており、都市部での通勤や文化観光などさまざまな路線ニーズを満たすことが可能となっている。「氫春号」の登場は、軌道交通分野における水素燃料の商業化が実験室段階から応用レベルに進んだことを示している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月17日