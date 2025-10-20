中国の生成AIユーザー数、5億人を突破

中国インターネット情報センター（CNNIC）は18日、2025年第6回中国インターネット基礎資源大会で「生成型人工知能応用発展報告（2025）」を発表した。報告書によると、2025年6月末時点で中国の生成型人工知能（生成AI）ユーザー数は5億1500万人に達し、2024年12月から2億6600万人増加し、半年で倍増した。その普及率は36.5％となっている。

報告書では、国産生成AI大規模言語モデルがユーザーから広く人気を集め、さまざまな応用シーンでのスマートトランスフォーメーションの推進力となっているとしている。調査によると、9割を超えるユーザーが国産モデルを第一選択肢としている。生成AIは、スマート検索、コンテンツ制作、オフィス支援、スマートデバイスなど幅広い分野で活用されているほか、農業生産、工業製造、科学研究などの分野でも積極的な探索と実践が進められている。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月20日