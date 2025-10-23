豪軍機の西沙領空侵入について国防部報道官がコメント

国防部（省）の蒋斌報道官は22日、オーストラリア軍機による中国の西沙諸島領空への侵入について記者の質問に答えた。

【記者】オーストラリア国防省がこのほど、10月19日に豪軍のP-8A哨戒機が南中国海でパトロール中、中国軍機が「安全ではない、アンプロフェッショナルな接触」を行い、フレアを放出して、豪軍機と乗員に「危険をもたらした」とする声明を発表したことについて、中国としてコメントは。

【蒋報道官】豪側の声明は事実を捻じ曲げ、自国軍機による中国領空への不法侵入という悪質な行為を隠蔽しようと目論むものだ。我々はこれに強く不満を抱き、すでに豪側に厳正な申し入れを行った。

西沙領空に侵入した豪軍機に対して、兵力を派遣し、これを断固として阻止・排除した中国人民解放軍南部戦区の行動は正当かつ合法であり、プロフェッショナルかつ抑制的なものであった。豪側は中国側に対して主権侵害・挑発行為を行っておきながら、主権を守る中国側の行動を「安全でない」「アンプロフェッショナル」と誣告している。

我々は豪側に対して、中豪両国・両軍関係を損なうことのないよう、直ちに主権侵害・挑発行為と扇動的宣伝を止め、海空の前線部隊の行動を厳格に規制するよう促す。中国軍は引き続き必要な措置を講じて、国家の主権と安全を断固として守り、地域の平和と安定を揺るぎなく維持していく。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月23日