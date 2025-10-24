中共中央が記者会見　今後10年で新たなハイテク産業を構築

中共中央は24日午前に記者会見を開き、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）の精神について説明を行った。

国家発展改革委員会の鄭柵潔主任（党組織書記）は、「『創新育新』、すなわちイノベーションによって新興産業と未来産業を育成・強化する必要がある。2024年に我が国の『三新経済』（新産業・新業態・新ビジネスモデル）の生産額（付加価値ベース）がGDP（国内総生産）に占める割合は18％を超えた。『国民経済・社会発展第15次五カ年計画の策定に関する中共中央の提言』は、新興基幹産業を築き、新エネルギー、新素材、航空・宇宙、低空経済（低空域飛行活動による経済形態）など戦略的新興産業クラスターの発展を加速させることによって、数兆元規模、さらにはそれ以上の市場を複数生み出すことを打ち出した。また、先見的に未来産業を配置し、量子技術、バイオ製造、水素エネルギーと核融合エネルギー、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）、エンボディドAI、第6世代移動通信（6G）などを新たな経済成長分野とすることを打ち出した。これらの産業が力を蓄えて成長を遂げることにより、今後10年のうちに新たな中国のハイテク産業が構築される」と説明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月24日