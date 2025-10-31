「東京2025デフリンピック」が11月15日開幕　中国から100人以上が出場へ

聴覚障がい者のための国際スポーツ大会である第25回夏季デフリンピック競技大会「東京2025デフリンピック」が11月15日から26日までの12日間にわたり、東京で開催される。中国は、陸上やバドミントン、ボウリング、自転車(ロード)、オリエンテーリング、水泳、卓球、テコンドー、テニスといった競技に出場する選手約100人を派遣する予定だ。その中で、ボウリングとオリエンテーリングは、初出場となる。中国新聞網が伝えた。

デフリンピックは、聴覚および言語に障がいをもつ人々のためのスポーツ大会。競技の公正さを保つため、参加選手は競技に参加する際、補聴器などを外さなければならない。同大会は国際オリンピック委員会（IOC）のサポートの下、4年に1度、夏季大会と冬季大会がそれぞれ開かれている。パラリンピックに次ぐ世界の身体障がい者を対象としたスポーツ大会となっている。

「デフリンピック」夏季大会に中国の選手が参加するのは今回で8回目。中国の選手が大会に初参加したのは1989年にニュージーランドで開催されたクライストチャーチ大会だった。同大会には、中国人選手8人が卓球競技に参加した。

今回で25回目を迎えた今年の「デフリンピック」では21競技が実施され、約70ヶ国・地域から選手約3000人が参加することになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年10月31日