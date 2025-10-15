卓球男子団体で中国が日本に逆転勝利　卓球アジア選手権

インドのブバネーシュワルで開催中の第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025(団体戦)は15日午前、男子団体の準決勝を行い、梁靖崑選手、王楚欽選手、林詩棟選手からなる中国チームが0対2からの逆転劇を演じ、3対2で、張本智和選手、松島輝空選手、篠塚大登選手からなる日本チームを破り、決勝に進んだ。中国は同日夜の決勝戦で、香港特別行政区チームと対戦することになっている。

男子団体と女子団体が設置された今大会は来年の「世界卓球2026ロンドン」（団体戦）の予選も兼ねており、男女各上位13チームが出場権を獲得することになっている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年10月15日