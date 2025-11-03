習近平国家主席　韓国の李在明大統領と会談

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は現地時間11月1日午後、慶州博物館で習近平国家主席との会談を行った。

習主席は「中韓両国は引っ越しのできない隣国であり、切り離せない協力パートナーである」と指摘し、中国は中韓関係を重視し、両国関係の新たな展開に向けて四つの提案を行った。

1.戦略的意思疎通の強化、中韓関係を長期的視点で捉え、相互尊重の下で共に発展し、相違点を尊重しながら協力し、共に成果を上げること。

2.互恵的な協力の深化、互恵ウィンウィンの原則を堅持し、中韓自由貿易協定（FTA）第2段階交渉を加速し、人工知能やバイオ医薬などの新興分野での協力を深めること。

3.両国民の親近感を高め、健康的で有益な文化交流を促進し、相互理解を深め、民意の基盤を固めること。

4.多国間協力の強化、真の多国間主義を実践し、国際ガバナンスをより公正かつ合理的な方向に導くこと。

李大統領は「習主席の11年ぶりの国賓訪問を歓迎する。この訪問は韓中関係にとって非常に重要である。両国は国交樹立以来、さまざまな分野で互恵的な協力を絶えず深化させ、互いの経済発展を力強く推進してきた。今後、両国はハイレベルの交流を強化し、政党や地方間の交流を促進し、意見の相違を適切に解決していくべきだ。また、韓国は中国との互恵的な協力をさらに強化し、サプライチェーンの安定を守り、両国民により多くの恩恵をもたらしていきたい」と述べた。

会談後、両国首脳は経済貿易、金融、農業、法執行、科学技術などの分野での協力文書の交換式に立ち会った。

中国国際放送局（CRI）より 2025年11月3日