中共中央が四中全会の精神を「自主的開放の積極的拡大、中国の需要と世界の期待を両立」と説明

中共中央は24日午前に記者会見を開き、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）の精神について説明を行った。

商務部（省）の王文涛部長（商務相）は「第15次五カ年計画（2026～30年）期間の開放政策をめぐり、『提言』は自主的開放の積極的拡大を打ち出した。我々の開放政策は、中国の需要と世界の期待を両立させ、国際的に高水準の経済・貿易ルールとの整合性を自ら図り、サービス業を重点に、市場アクセスや開放分野を拡大するものだ。経済・貿易面の協力パートナーの拡大を中心に据え、地域・二国間の貿易・投資協定プロセスの進展を加速させ、高水準の自由貿易圏ネットワークを拡大する。開放の拠点構築に焦点を合わせ、様々な開放の試行事業をしっかりと行う」と説明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月24日