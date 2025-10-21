中国とカナダが外相会談

王毅中共中央政治局委員（外交部部長）は17日、カナダのアナンド外相と北京で会談した。新華社が伝えた。

王氏は、「中国とカナダは今年、国交樹立55周年を迎えた。習近平国家主席とカーニー首相は書簡を交わし、中国とカナダの関係改善と発展の方向性を示した。中国側はカナダ側と共に、両国首脳間の重要な共通認識を導きに、各レベルで対話と交流を再開し、各々の理にかなった懸念の解消を進め、各分野で協力を掘り起こすことを議論し、人的・文化的交流を拡大し、多国間問題における意思疎通と協力を強化することを望んでいる」とした。

アナンド外相は、「中国側と外交、経済・貿易等の分野における対話・協議メカニズムを活用し、貿易、農業、観光、エネルギー、人・文化等の分野で協力を推進していきたい。カナダは揺るぎなく多国間主義を支持し、自由貿易を支持していく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月21日