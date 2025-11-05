第138回広州交易会が閉幕　成約額の6割超が「一帯一路」共同建設国から

第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が4日、広東省広州市で閉幕した。中国対外貿易センターがまとめたデータによると、今回は223の国・地域から、前回比7.5％増の31万人を超えるバイヤーが来場し、再び過去最高を更新した。会場での輸出意向成約額は256億5000万ドル（1ドルは約153.2円）に達し、増加傾向を維持した。

世界の貿易構造が大きく変化し、対外貿易の発展がさまざまな課題に直面する背景の下、今回の交易会には223の国・地域からバイヤー31万人以上が来場し、そのうち「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国からのバイヤーが前年比9.4％増の21万4000人に上り、全体の69％を占めた。欧州連合（EU）からのバイヤーは同32.7％増、中東地域は同13.9％増、米国は同14％増、ブラジルは同33.2％増だった。訪れた550の調達業者の中には、米国のターゲット、フランスのカルフール、日本のニトリなどのトップ企業406社のチームも含まれ、前年より7.9％増加した。

今回の交易会の会場での輸出意向成約額は256億5000万ドルに上り、増加傾向を維持した。そのうち「一帯一路」共同建設国との成約額が6割以上を占め、既存市場との取引額も安定傾向を保った。

第139回中国輸出入商品交易会は2026年4月15日から5月5日まで、広州市で開催される予定。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月5日