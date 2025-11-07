中国主導の産業用5G国際標準が正式発表
人民網日本語版 2025年11月07日14:35
国際電気標準会議（IEC）はこのほど、世界初の産業用5G国際標準「2025産業ネットワーク5G通信技術一般要求事項」を正式に発表したことが6日、国家市場監督管理総局への取材で分かった。この標準は中国とドイツが共同で提案し、米国、フランス、日本など複数国の専門家が協力して研究・策定したもので、産業用5G分野における国際標準の空白を埋めた。科技日報が伝えた。
現在、5Gと産業の深い融合は、世界の産業のデジタル化・ネットワーク化・スマート化を推進する中核エンジンとなっている。今回の標準は、産業現場における5Gネットワークの基本構造、動作メカニズム、運用管理を中心に据え、5Gと産業現場の融合を想定した複数の応用シナリオを提示。5G産業用無線通信システムの計画、設計、構築から最適化までのライフサイクル全体に適用できるものであり、国内外のユーザー、設計機関、機器メーカーが産業環境で5G技術を導入・運用する際の統一的な技術基準を提供する。
この標準の発表は、「5G＋産業」融合応用分野における中国の国際的成果として画期的な意義を持ち、世界の製造業のデジタルトランスフォーメーションに中国の知恵と中国発のソリューションを貢献した。（編集YF）
「人民網日本語版」2025年11月7日
注目フォトニュース
関連記事
