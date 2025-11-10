初めての中国～モバ充持ち込み編～

初めて中国に行こうと思っているわかばちゃんには、わからないことがいっぱい。わかばちゃんの「どうしたらいいの？」という質問に、ぶらり北京でおなじみのA姐とG姐が答えます。中国のことならお任せのパン爺も時々ご意見番として動画に登場。中国初心者の質問に答える「初めての中国」。今回はモバイルバッテリー持ち込み編として、モバイルバッテリーを日本から持ち込む際の注意点をご説明します。

■モバイルバッテリーを中国国内に持ち込める？

日本で使っているモバイルバッテリーは、中国国内にも持ち込むことができる。

ただし、中国の国内線で移動する際には、中国の「3C認証」マークがないモバイルバッテリーを機内に持ち込むことはできない。

「3C認証」マークの表示例（写真・勝又あや子）

※国際線の場合はこの規定は適用されない。

現在は日本国内でも「3C認証」マーク入りの製品が売られているので、購入が可能になっている。中国国内で飛行機の移動を予定している場合は、「3C認証」マーク入りのモバイルバッテリーを携帯するようにしよう。

このほか、モバイルバッテリーを機内に持ち込む際には、以下の点に注意しよう。

➊必ず手荷物に入れよう！

飛行機に搭乗する際、モバイルバッテリーを預け荷物に入れることはできない。必ず手荷物に入れるようにしよう。

中国では、空港の手荷物検査の際にモバイルバッテリーを荷物から取り出して個別に検査する必要があるので、あらかじめ取り出しやすくしておくといいだろう。

➋必ずポーチなどに入れよう！

モバイルバッテリーを機内に持ち込む際には、バッテリーをショートさせないようにする措置を取っておくことが必要だ。他の物と触れないようにし、端子を保護するためにも、専用ポーチなどに入れておこう。

➌容量を確認しよう！

中国の空港の手荷物検査では、モバイルバッテリーを個別に検査して、機内に持ち込める容量の基準に合っているかを確認している。モバイルバッテリーの機内持ち込みに関する容量制限は以下の通り。

・100Wh以下：持ち込み可

・100Wh～160Wh：航空会社への事前申請が必要（1人2個まで）

・160Wh以上：持ち込み不可

日本でモバイルバッテリーを購入する場合、通常は「mAh（ミリアンペアアワー）」で容量を判断するが、飛行機への持ち込み可否を判断する場合にはワット時定格量「Wh（ワットアワー）」が用いられる。

ワット時定格量（Wh）は以下の計算式で求められる。

モバイルバッテリーの「mAh」と「Wh」換算後の容量早見表は以下の通り。あなたのモバイルバッテリーは機内に持ち込める？

「100Wh以下」という条件を「mAh」に換算すると、27027mAh以下のものであれば、事前申請の必要なく持ち込みが可能ということになる。

➍ 容量表示を確認しよう！

モバイルバッテリーの本体に容量（Wh）が明記されている必要がある。メーカー名や容量（Wh）、規格が不明なものは機内に持ち込むことができないので、これらがきちんと記載されているかを事前に確認しておこう。

モバイルバッテリーの容量表示例（写真・勝又あや子）

また、破損や膨張、発熱などが見られるモバイルバッテリーを持ち込むことはできないので注意しよう。

□チェック！

過熱防止のため、搭乗中にモバイルバッテリーの電源を入れたり、充電したりすることは禁止されている。

航空会社によっては、機内ではモバイルバッテリーを収納棚に入れず、座席の下や前の座席のポケットなど、常に手の届く範囲に保管するよう求められる場合もある。

ちなみに、鉄道に乗車する際の手荷物検査では、モバイルバッテリーのチェックは行われていない。

＜モバイルバッテリーの飛行機持ち込み注意事項＞

□「3C認証」マークの表示が必須

□「3C認証」マーク、容量（Wh）表示がないと機内に持ち込めない

□必ず手荷物に入れる

□取り出しやすいところに入れておく

□専用ポーチに入れる

□申請なしで持ち込める容量は100Wh（約27027mAh）以下

□搭乗中の使用は不可

＊以上は2025年11月10日時点の情報です。

