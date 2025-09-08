初めての中国～ホテル編～　第4回　ホテルあれこれ

初めて中国に行こうと思っているわかばちゃんには、わからないことがいっぱい。わかばちゃんの「どうしたらいいの？」という質問に、ぶらり北京でおなじみのA姐とG姐が答えます。中国のことならお任せのパン爺も時々ご意見番として動画に登場。中国初心者の質問に答える「初めての中国」。このホテル編では、計4回にわたって、以下のような内容でお送りしていきます。

① ホテル選び

② ホテルチェックイン・アウト

③ ホテルWi-Fi接続

④ ホテルあれこれ

4回目は、中国のホテルあれこれ編と題して、アメニティグッズや設備、デリバリー、喫煙の可否についてご説明します。

■アメニティグッズはあるの？

ほとんどのホテルでは、各部屋に無料のアメニティグッズが備え付けられている。ただ、環境保護の見地から、アメニティグッズを備え付けていない、または有料提供となっている可能性もある。

日本のビジネスホテルのように、アメニティグッズをロビーから自分で持ってくるスタイルはほとんどない。

■ウォシュレットはある？

ここ数年に新築・改築されたホテルにはある可能性が高い。

実際にあるかどうかは、ホテルの詳細ページなどで確認するか、ホテルに直接問い合わせてみるといいだろう。

❔ウォシュレットは中国語で何ていうの❔

ウォシュレット ☞ 智能马桶（ zhì néng mǎ tǒng）

■デリバリーサービスで注文したものをホテルで受け取ることはできるの？

フードデリバリーアプリなどで注文し、ホテルに届けてもらうことは基本的に可能だが、ホテルのポリシーやセキュリティ対策によってデリバリー注文の可否や対応が異なる。

部屋まで配達可能な場合、「ホテル名+部屋番号」で配達先を指定できる。

配達員が部屋まで届けられない場合は、フロントで代わりに受け取ってもらうか、デリバリー注文時にホテルのロビーを指定して、自分で受け取るようにしよう。その場合、ホテルの入り口で事前に待つようにすると、配達員との連絡がつきやすい。

■ホテル内で喫煙できる？

基本的に禁煙が主流。中国では2011年から「公共場所禁煙条例」が施行され、多くの都市で、ホテルのロビーやレストランなど公共エリアは全面禁煙となっている。

客室については、「喫煙可能」と「禁煙」の区別がある場合がある。

多くのホテルで、電子タバコも禁煙対象に含まれる。

＜ホテルに関するあれこれ＞

□アメニティグッズは無料提供のホテルが多い

□ホテルへのデリバリーは基本的に可能だが、対応はホテルによって異なる

□公共エリアは禁煙、客室は「喫煙可能」「禁煙」の区別あり

＊以上は2025年9月8日時点の情報です。

初めての中国

初めての中国

「人民網日本語版」2025年9月8日