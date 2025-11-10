第8回輸入博、先端技術が描き出す未来の生活
人民網日本語版 2025年11月10日15:39
自動運転電気自動車から肌の状態をチェックする「神マシン」まで、産業設備からスマート医療ソリューションまで……第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）の会場を訪れると、ハイテクが生み出した新製品がずらりと並んでいた。
第8回輸入博は11月5日から10日まで上海市で開催され、155の国・地域・国際機関が参加し、4108社の域外企業が出展し、総展示面積は43万平方メートル以上あり、規模は過去最高を更新した。今回は461の新製品、新技術、新サービスが集中展示され、その中には「低空経済」（低空域飛行活動による経済形態）、人型ロボットといった未来産業の新たな成長分野があれば、次世代情報技術や人工知能（AI）、グリーン・低炭素などの分野における最新成果もある。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年11月10日
