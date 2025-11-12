北京、高速鉄道利用した高速配達便が「ダブル11」を後押し

ダブル11（11月11日のネット通販イベント）を迎えた11日午前10時14分、高速配達便の荷物180個を積み込んだG123列車が、北京南駅を出発し、上海虹橋駅に向かった。この列車では、14号車が高速配達便専用に確保されており、発車の30分前になると作業員が積み込む荷物をプラットフォームに整然と並べ、16人一組になって10分もかからずに車内にきちんと積み込み、旅客の乗降に支障は生じなかった。

今や「高速鉄道を利用した高速配達サービス」が全国主要196都市に広がり、即時集荷・即時輸送・即時配達方式により、優先的な積み込みと時間厳守を保証。利用者は家から出ずに、微信（WeChat）のミニプログラムで注文し、最短4時間で自宅まで配送が可能になった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年11月12日