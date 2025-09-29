瀋白高速鉄道が開通、遼寧省が「全市に高速鉄道乗り入れ」を実現

遼寧省瀋陽市と黒竜江省佳木斯市を結ぶ高速鉄道の瀋陽－白河区間（以下、瀋白高速鉄道）が9月28日、約4年の建設期間を経て開通し、運営を開始した。これにより、遼寧省撫順市の「高速鉄道が通っていない」歴史は終わり、遼寧省の高速鉄道総距離は2387キロメートルに達し、全省14市に高速鉄道網が完全に整備された。

瀋白高速鉄道は、瀋陽北駅を起点とし、遼寧省瀋陽市と撫順市を経由し、吉林省通化市・白山市・延辺朝鮮族自治州を経由して長白山駅に達する。路線の全長は430キロメートル、設計時速は350キロメートル。開通後には、北京朝陽駅－長白山駅間の所要時間は最速で4時間33分、瀋陽北駅－長白山駅間は最速で1時間53分となる。人民網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月29日