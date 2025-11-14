中国でウィンタースポーツが引き続き活況に 今年の産業規模は1兆元の大台突破か
人民網日本語版 2025年11月14日15:11
冬が到来し、中国の北方エリアでは、スケート場やスキー場が次々とオープンし、ウィンタースポーツシーズンが幕を開けている。
新疆維吾爾（ウイグル）自治区伊犁哈薩克（イリ・カザフ）自治州富蘊(コクトカイ)県可可托海には、中国で最も早くオープンする室外スキー場があり、10月中旬にオープンして以降、来場者が徐々に増えている。黒竜江省や吉林省といった中国の伝統的なウィンタースポーツのメッカでは、各大型スキー場が次々とオープンしている。
一方の南方エリアでも、多くの地域でサマーゲレンデや室内スキー場といった施設がオープンし、冬だけでなく、年間を通じてウィンタースポーツが楽しめるようになっている。広東省深セン市の世界最大の規模を誇る室内スキー場「前海氷雪世界」は今年9月にオープンし、来場者は1日当たり平均延べ5000人以上となっている。
さまざまなタイプのスケート場やスキー場が次々と登場するにつれて、中国のウィンタースポーツ人口も安定して増加しており、ウィンタースポーツ産業が急成長を遂げている。データによると、2024年、中国のウィンタースポーツ産業は前年比約9％増の9700億元（1元は約21.8円）規模に達した。2025年は1兆元の大台を突破すると見られている。（編集KN）
