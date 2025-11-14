交通運輸システム最大の航路標識船「海巡176」が就役　海南省海口

中国が独自に開発し、建造した2千トン級の大型航路標識船「海巡176」が11月13日、中国交通運輸部南海航海保障センターで就役した。新華網が伝えた。

「海巡176」は、全長75.2メートル、幅14メートル、満載排水量2360トン。現時点で全国交通運輸システムにおいて最大かつ最も先進的な航路標識作業船となっている。同船は就役後、南中国海海域における航路標識の設置および維持管理の任務を担い、中国による南中国海での海洋資源開発や科学研究調査、海上法執行などにおいて、しっかりした航海保障を提供することになる。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月14日