船舶内装を100％国産化　中国初の国産大型輸出向け二元燃料カーフェリーが引き渡し

広船国際が建造した中国初の独自開発による大型輸出向け二元燃料カーフェリーが10月23日、広東省広州市南沙区で正式に引き渡された。このフェリーは燃料油と、よりクリーンな液化天然ガス（LNG）を動力源として使用し、完全な独自知的財産権を有し、船舶内装の100％国産化を実現した。

船全体は計12層のデッキがあり、ビュッフェレストラン、カフェ、展望ラウンジなどの施設を備え、485室の客室を有し、乗客1800人、乗用車550台以上を同時に搭載可能で、主に島嶼間や沿岸都市間の短距離海上輸送に用いられ、高度な技術と高い付加価値をを持つ船舶だ。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年10月27日