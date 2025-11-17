ユニバーサル・北京・リゾートで冬季特別イベントがスタート

ユニバーサル・北京・リゾートで11月14日、冬季特別イベントがスタートした。同イベントは2026年1月4日まで開催され、期間中、ハリー・ポッターエリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™ 」では、初のクリスマスシーズンイベントが打ち出される。新華網と中国日報が伝えた。

「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™ 」では初のクリスマスシーズンイベントが開催され、シリーズ映画に登場した一連のクリスマスシーンが再現される。ホグズミード™村は、雪景色とクリスマスの飾りつけで彩られ、通りには伝統的なお祝いのリースが飾られ、店先のウィンドウにはクリスマスの灯りが点される。来園客は、魔法の杖を使って魔法のクリスマスツリーとのインタラクティブな体験を楽しめる。ホグワーツ™城では、映画の名シーンを映し出す「ザ・マジック・クリスマス」と題する光のショーが上演され、フロッグ合唱団（カエルの聖歌隊）による冬の特別プログラムも上演される。このほか、新たな冬季限定ショー「ギフト・オブ・ザ・シーズン」も同時に公開される。

今回の特別イベント「ウィンター・ホリデー」は、エンタテインメント体験やテーマに合わせたデコレーション、グルメ・ショッピングなどの面で全面的なアップグレードが実施され、北京郊外の冬の休日の新たなランドマークとなることを目指している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月17日